Казахстанка Коломина рассказала, как боролась с ветром и соперниками на Азиаде-2017
Казахстанская лыжница Елена Коломина, выигравшая вторую медаль на Азиаде-2017, рассказала, что помогло ей победить, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Кореянка, которая бежала передо мной, сильно не убегала. Я больше круга за ней держалась. И попыталась оторваться на финише… Тренера говорили, что мы в секундочках идем за
— Японская спортсменка удивила или это ожидаемы результат?
— Нет, она выходила с наилучшими
— Сегодня было посложнее гонка, чем вчера?
— Конечно, и погода… Вот здесь выходишь (показывает на вираж перед финишем — прим. автора) и сразу чувствуете, какой тут ветер. Сдувает прямо. Приходится и с ветром бороться.
— Удалось восстановиться после вчерашней гонки?
— Да, я сегодня подуставшей была, пришлось немного размяться. Чтобы разогнать мышцы.
Напомним, Елена Коломина принесла вторую медаль в копилку Казахстана, став третьей на дистанции 10 километров свободным стилем. Ранее она же выиграла «серебро» в спринте.
Материал подготовлен при поддержке Национального Олимпийского комитета и ФНБ «Самрук-Казына».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter