Казахстанка Коломина рассказала, как боролась с ветром и соперниками на Азиаде-2017

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— Кореянка, которая бежала передо мной, сильно не убегала. Я больше круга за ней держалась. И попыталась оторваться на финише… Тренера говорили, что мы в секундочках идем за третье-четвертое места с японкой, которая сзади идет. Сказали, если на финише кореянку обыграешь, то продержишься.

— Японская спортсменка удивила или это ожидаемы результат?

— Нет, она выходила с наилучшими Фис-поинтами, и мы знали, что она будет лучшей. Если у нее все сложится хорошо, конечно.

— Сегодня было посложнее гонка, чем вчера?

— Конечно, и погода… Вот здесь выходишь (показывает на вираж перед финишем — прим. автора) и сразу чувствуете, какой тут ветер. Сдувает прямо. Приходится и с ветром бороться.

— Удалось восстановиться после вчерашней гонки?

— Да, я сегодня подуставшей была, пришлось немного размяться. Чтобы разогнать мышцы.

Напомним, Елена Коломина принесла вторую медаль в копилку Казахстана, став третьей на дистанции 10 километров свободным стилем. Ранее она же выиграла «серебро» в спринте.

Материал подготовлен при поддержке Национального Олимпийского комитета и ФНБ «Самрук-Казына».