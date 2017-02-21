Финская биатлонистка Мякяряйнен не выступит на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти
ХЕЛЬСИНКИ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен не выступит на открывающемся 22 февраля чемпионате мира по лыжным видам спорта в городе Лахти (Финляндия). Об этом говорится в сообщении финской Федерации лыжного спорта.
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Ранее сообщалось, что Мякяряйнен сохраняет небольшие шансы выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам, но точно не побежит в женской эстафете.
В организации отметили, что это решение было принято совместно тренерским штабом и спортсменкой. Причиной стало то, что Мякяряйнен «еще может побороться за победу в спринтерском зачете Кубка мира по биатлону», а также то, что проверить ее на лыжегоночной трассе тренерам так и не удалось — в текущем сезоне она не пробежала ни одной лыжной гонки.
«Я хотел сохранить возможность того, чтобы Кайса при необходимости могла участвовать как в эстафете, так и в 30-километровом марафоне, однако мы вместе приняли объявленное решение», — сказал главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юльхя.
Сама Мякяряйнен заявила, что отправится в Южную Корею на этап КМ по биатлону.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта.
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