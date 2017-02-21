Финская биатлонистка Мякяряйнен не выступит на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что Мякяряйнен сохраняет небольшие шансы выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам, но точно не побежит в женской эстафете.

В организации отметили, что это решение было принято совместно тренерским штабом и спортсменкой. Причиной стало то, что Мякяряйнен «еще может побороться за победу в спринтерском зачете Кубка мира по биатлону», а также то, что проверить ее на лыжегоночной трассе тренерам так и не удалось — в текущем сезоне она не пробежала ни одной лыжной гонки.

«Я хотел сохранить возможность того, чтобы Кайса при необходимости могла участвовать как в эстафете, так и в 30-километровом марафоне, однако мы вместе приняли объявленное решение», — сказал главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юльхя.

Сама Мякяряйнен заявила, что отправится в Южную Корею на этап КМ по биатлону.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта.