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20 февраля 2017, 23:39 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Нортуг отказался от места в сборной Норвегии на чемпионате мира в пользу Холунна

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг отказался от участия на чемпионате мира в пользу Ханса Кристера Холунна.

Прославленный спортсмен, который пропускал отбор из-за проблем со здоровьем, станет резервистом команды на турнире в Лахти, он пройдет с 23 февраля по 5 марта.

— Прямо перед чемпионатом мира сложилась такая ситуация, что я попадаю в сборную как ее 13-й номер, а Холун — как 12-й, — цитирует NRK Нортуга. — Мне кажется, что так будет правильно. Холунн провел отличную гонку в Отепя, показывает хорошую форму, так что может стать джокером. Я же сосредоточусь лишь на спринте и марафоне. Мне нужно нацелиться на две гонки. И будет интересно взглянуть, как выступит Холунн, получив шанс.

При этом сам Холунн подчеркивает, что даже с 12-м номером он вряд ли получит шанс выступить на чемпионате мира.

— Это пока ничего не значит, — отметил спортсмен. — Я в составе сборной, но вряд ли выступлю, потому что далеко в списке членов команды.
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