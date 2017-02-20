Нортуг отказался от места в сборной Норвегии на чемпионате мира в пользу Холунна
Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг отказался от участия на чемпионате мира в пользу Ханса Кристера Холунна.
Прославленный спортсмен, который пропускал отбор
— Прямо перед чемпионатом мира сложилась такая ситуация, что я попадаю в сборную как ее 13-й номер, а Холун — как 12-й, — цитирует NRK Нортуга. — Мне кажется, что так будет правильно. Холунн провел отличную гонку в Отепя, показывает хорошую форму, так что может стать джокером. Я же сосредоточусь лишь на спринте и марафоне. Мне нужно нацелиться на две гонки. И будет интересно взглянуть, как выступит Холунн, получив шанс.
При этом сам Холунн подчеркивает, что даже с 12-м номером он вряд ли получит шанс выступить на чемпионате мира.
— Это пока ничего не значит, — отметил спортсмен. — Я в составе сборной, но вряд ли выступлю, потому что далеко в списке членов команды.
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