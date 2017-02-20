Путин поздравил Шипулина с победой на чемпионате мира
Президент отметил, что российская четверка отлично справилась с поставленной задачей.
Президент России Владимир Путин поздравил биатлониста Антона Шипулина и всю эстафетную четверку с победой на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщает 20 февраля корреспондент «АиФ-Урал».
«Уважаемые Антон Игоревич, Алексей Анатольевич, Максим Сергеевич, Антон Владимирович! От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по биатлону в эстафете 4×7,5 км с восемью огневыми рубежами. Вы блестяще справились с поставленной задачей, продемонстрировали бойцовский характер, волю, великолепное мастерство. Заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Ваша убедительная и
Россияне выиграли впервые за последние девять лет эстафету на чемпионате мира. Это золото стало единственным для нашей страны на мировом первенстве.
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