Путин поздравил Шипулина с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил биатлониста Антона Шипулина и всю эстафетную четверку с победой на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщает 20 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

«Уважаемые Антон Игоревич, Алексей Анатольевич, Максим Сергеевич, Антон Владимирович! От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по биатлону в эстафете 4×7,5 км с восемью огневыми рубежами. Вы блестяще справились с поставленной задачей, продемонстрировали бойцовский характер, волю, великолепное мастерство. Заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Ваша убедительная и по-настоящему красивая победа стала ярким свидетельством большого потенциала отечественной школы биатлона, его замечательных традиций. Желаю вам новых успехов и достижений — и в спорте, и в жизни», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Россияне выиграли впервые за последние девять лет эстафету на чемпионате мира. Это золото стало единственным для нашей страны на мировом первенстве.