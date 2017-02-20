Стал известен размер призовых уфимца Антона Бабикова на прошедшем чемпионате мира

Как сообщает «Чемпионат.com», больше всех среди россиян заработал Антон Шипулин — 19,75 тысячи евро. В общей сложности российская команда получит 51 тысячу евро: Ирина Старых — 8,25, Алексей Волков — 5,5, Антон Бабиков — 5, Максим Цветков — 5, Александр Логинов —2,75, Ольга Подчуфарова — 2,75, Татьяна Акимова — 2,75, Евгений Гараничев — 1,5, Ирина Услугина — 0,5 тысячи евро.

Среди иностранцев наибольшую сумму получит Лаура Дальмайер — 65 тысяч евро. На прошедшем турнире 23-летняя немка завоевала пять золотых и одну серебряную награду. На первом месте у мужчин оказался француз Мартен Фуркад — 45 тысяч евро. На соревнованиях в Австрии он выиграл гонку преследования, был со сборной Франции вторым в смешанной и мужской эстафете, а также завоевал бронзу в спринте и индивидуальной гонке.

Призовые получают биатлонисты, вошедшие в Топ-15 в личных гонках или в первую шестерку в эстафетах.