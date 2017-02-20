Венесуэльского лыжника задержали во Франции по подозрению в контрабанде наркотиков

«Он летел в Швецию в тренировочный лагерь с пересадкой в Париже. В аэропорту его арестовали, у него было всего 20 евро наличными и не было ни кредитной, ни дебетовой карты, что вызвало подозрение. Когда он сказал, что едет на чемпионат мира по лыжным гонкам, полиция посмеялась над ним: «Ты из Венесуэлы, где даже снега нет», — рассказал Баена.

Полиция ничего не нашла у спортсмена при досмотре, но отпустила его только спустя пять дней после вмешательства венесуэльского посольства. Солано был отправлен в Венесуэлу, он не сможет принять участия в чемпионате мира по лыжным гонкам, который пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. «Я жалею, что мы заказали билеты через Францию. Билеты были достаточно дорогими, и мы не можем позволить себе купить еще один», — добавил Баена.