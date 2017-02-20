Казахстанская лыжница рассказала, что ей помогло выиграть первую для сборной медаль на Азиаде-2017
Казахстанская лыжница Елена Коломина рассказала, что пришлось исправлять для выигрыша медали на зимних Азиатских играх, передает корреспондент Vesti.kz из Саппоро.
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Видимо, что-то случилось...
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— Елена, наши поздравления с завоеванной медалью. Поделитесь эмоциями.
— На самом деле, я очень рада, что у меня сегодня «серебро». Когда побежали квалификацию, меня не устроил мой результат. Пришлось с каждым забегом больше прилагать усилий. На что готова была, то и показала. Считаю, что китаянка была очень сильной соперницей и с ней было сложновато бороться….
— Но Вы были очень близки к тому, чтобы обойти китаянку на подъеме…
— Думаю, что показала тот результат, на который я была готова. Будем стараться в дальнейшем, показывать все самое наилучшее и подниматься на пьедестале как можно выше.
Напомним, лыжница Елена Коломина принесла Казахстану первую медаль зимних Азиатских игр.
Материал подготовлен при поддержке Национального Олимпийского комитета и ФНБ «Самрук-Казына».
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