Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2017 в Саппоро
Казахстанская лыжница Елена Коломина завоевала серебряную медаль в спринте на 1,4 километра классическим стилем на зимней Азиаде-2017, которая проходит в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Золото» в этой дисциплине выиграла представительница Китая Дандан Ман с результатом 3 минуты 48,29 секунды. Коломина проиграла ей чуть больше пяти секунд. «Бронза» досталось австралийке Кэйси Райт (+10.49).
Для сборной Казахстана это первая медаль на этих соревнованиях.
Другие представительницы Казахстана — Ангелина Шурыга Тамара Эбель и Марина Матросова — приняли участие в утешительном финале B, где заняли первое, второе и четвертое места соответственно.
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