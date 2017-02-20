Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2017 в Саппоро

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«Золото» в этой дисциплине выиграла представительница Китая Дандан Ман с результатом 3 минуты 48,29 секунды. Коломина проиграла ей чуть больше пяти секунд. «Бронза» досталось австралийке Кэйси Райт (+10.49).

Для сборной Казахстана это первая медаль на этих соревнованиях.

Другие представительницы Казахстана — Ангелина Шурыга Тамара Эбель и Марина Матросова — приняли участие в утешительном финале B, где заняли первое, второе и четвертое места соответственно.