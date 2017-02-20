В «Лыжне России» приняли участие тысячи новосибирцев

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Главные соревнования прошли на одной из крупнейших лыжных баз Академгородка. За звание лидера в лыжном забеге пришли побороться и школьники, и студенты, и люди почтенного возраста. Не остановили любителей спорта и сложные трассы — 5 и 10 километров.