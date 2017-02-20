В «Лыжне России» приняли участие тысячи новосибирцев
Столица Сибири присоединилась к Всероссийскому массовому забегу. В «Лыжне России — 2017» приняли участие тысячи новосибирцев и жителей области.
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Главные соревнования прошли на одной из крупнейших лыжных баз Академгородка. За звание лидера в лыжном забеге пришли побороться и школьники, и студенты, и люди почтенного возраста. Не остановили любителей спорта и сложные трассы — 5 и 10 километров.
Александр, Участник лыжной гонки: «Настрой
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