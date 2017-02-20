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20 февраля 2017, 6:59 | Зимние: Лыжный спорт | Вести - Новосибирск

В «Лыжне России» приняли участие тысячи новосибирцев

Столица Сибири присоединилась к Всероссийскому массовому забегу. В «Лыжне России — 2017» приняли участие тысячи новосибирцев и жителей области.

Столица Сибири присоединилась к Всероссийскому массовому забегу. В Лыжне России — 2017 приняли участие тысячи новосибирцев и жителей области. Увеличить
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Главные соревнования прошли на одной из крупнейших лыжных баз Академгородка. За звание лидера в лыжном забеге пришли побороться и школьники, и студенты, и люди почтенного возраста. Не остановили любителей спорта и сложные трассы — 5 и 10 километров.

Александр, Участник лыжной гонки: «Настрой самый-самый боевой. И каждый участник я так понимаю и так думаю на старте мечтать уж если не о победе, то о призовом месте».
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