Хиршер победил в слаломе на чемпионате мира, Хорошилов — пятый
Австриец Марсель Хиршер стал победителем в слаломе на чемпионате мира, который проходит в
Санкт-Морице.
Ранее на этом же турнире он победил в гигантском слаломе.
Россиянин Александр Хорошилов показал пятый результат.
Чемпионат мира.
Мужчины.
Слалом.
1. Хиршер (Австрия) — 1.34,75 (46,43 + 48,32).
2. Феллер (Австрия) — 1.35,43 (47,10 + 48,33).
3. Нойройтер (Германия) — 1.35,68 (47,19 + 48,49).
4. Кристофферсен (Норвегия) — 1.35,79 (47,08 + 48,71).
5. ХОРОШИЛОВ (Россия) — 1.35,80 (47,11 + 48,69).
6. Мюрер (Швеция) — 1.35,85 (47,55 + 48,30).
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