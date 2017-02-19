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19 февраля 2017, 17:30 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Хиршер победил в слаломе на чемпионате мира, Хорошилов — пятый

Австриец Марсель Хиршер стал победителем в слаломе на чемпионате мира, который проходит в Санкт-Морице.

Ранее на этом же турнире он победил в гигантском слаломе.

Россиянин Александр Хорошилов показал пятый результат.

Санкт-Мориц (Швейцария).

Чемпионат мира.

Мужчины.

Слалом.

1. Хиршер (Австрия) — 1.34,75 (46,43 + 48,32).

2. Феллер (Австрия) — 1.35,43 (47,10 + 48,33).

3. Нойройтер (Германия) — 1.35,68 (47,19 + 48,49).

4. Кристофферсен (Норвегия) — 1.35,79 (47,08 + 48,71).

5. ХОРОШИЛОВ (Россия) — 1.35,80 (47,11 + 48,69).

6. Мюрер (Швеция) — 1.35,85 (47,55 + 48,30).
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