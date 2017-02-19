Сундбю выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Отепя, Бессмертных — 7-й
Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю выиграл гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя.
Лучшим из россиян стал Александр Бессмертных, показавший седьмой результат.
Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап. Отепя, Эстония
Мужчины. 15 км. Классический стиль
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 40.38,2.
2. Иво Нисканен (Финляндия) — +37,1.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — + 49,1…
7. Александр Бессмертных (Россия) — + 1.02,5…
15. Сергей Турышев (Россия) — + 1.31,4.
16. Станислав Волженцев (Россия) — + 1.33,4.
17. Дмитрий Япаров (Россия) — + 1.41,9…
44. Андрей Мельниченко (Россия) — + 3.39,2…
59. Пётр Седов (Россия) — + 5.17,1.
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