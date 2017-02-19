Галышева стала второй на этапе Кубка мира по фристайлу

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Американка Джаэлин Кауф и канадец Микаэль Кингсбери стали победителями соревнований по парному могулу на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в японском Тазавако.



Кауф стала победительницей женских соревнований, победив в большом финале Юлию Галышеву из Казахстана. Третье место заняла еще одна американка Оливия Гьяццио.



А в заезде за третье место австралиец Мэтт Грэм одолел Дмитрия Рейхерда из Казахстана.