Галышева стала второй на этапе Кубка мира по фристайлу
В японском Тазавако прошли соревнования по парному могулу на этапе Кубка мира по фристайлу.
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Американка Джаэлин Кауф и канадец Микаэль Кингсбери стали победителями соревнований по парному могулу на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в японском Тазавако.
Кауф стала победительницей женских соревнований, победив в большом финале Юлию Галышеву из Казахстана. Третье место заняла еще одна американка Оливия Гьяццио.
А в заезде за третье место австралиец Мэтт Грэм одолел Дмитрия Рейхерда из Казахстана.
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