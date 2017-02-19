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19 февраля 2017, 17:02 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Галышева стала второй на этапе Кубка мира по фристайлу

В японском Тазавако прошли соревнования по парному могулу на этапе Кубка мира по фристайлу.

В японском <span class=error>Тазавако</span> прошли соревнования по парному <span class=error>могулу</span> на этапе Кубка мира по <span class=error>фристайлу</span>. Увеличить
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Американка Джаэлин Кауф и канадец Микаэль Кингсбери стали победителями соревнований по парному могулу на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в японском Тазавако.

Кауф стала победительницей женских соревнований, победив в большом финале Юлию Галышеву из Казахстана. Третье место заняла еще одна американка Оливия Гьяццио.

А в заезде за третье место австралиец Мэтт Грэм одолел Дмитрия Рейхерда из Казахстана.

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