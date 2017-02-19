«Лыжня России-2017» в Челябинске: трассу прошли политики, спасатели, малыши и Дед Мороз в конфедератке

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Пластик смазан, колени полусогнуты, взгляд не под ноги, а на три метра вперед — как стартовать в массовой гонке знает каждый лыжник: и начинающий, и профессиональный. В воскресенье, 19 февраля, все они — более 10 тыс. горожан — собрались на территории ЧелГУ, чтобы принять участие в ежегодной массовой гонке «Лыжня России-2017». На старт вышли политики, чиновники, пожарные, спортсмены, дошколята и даже Дед Мороз в конфедератке. Мастерство лыжников, трепет болельщиков и азарт VIPов наблюдал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Спортивный праздник, который уже давно стал народным и семейным, открылся в полдень. В пасмурную и довольно ветреную погоду людей согревали кашей, чаем, танцами и песнями.

Первыми побежали малыши. Они падали, теряли палки, отвлекались на родителей, которые прямо посередине трассы фотографировали их, раскрасневшихся и запыхавшихся, на телефоны.

В детской гонке не было никакой конкуренции и жажды победы, наоборот — малыши веселились, переглядывались, смеялись, менялись местами и по-доброму толкали друг друга.

Пятилетний Юра Филатов достиг финиша одним из первых. «Это папе спасибо, он меня и моих старших братьев отдал на лыжную секцию», — говорит мальчик. И с гордостью делится уже усвоенным опытом, который сегодня очень пригодился: «Главное — найти свою “сладкую точку” — зону баланса корпуса тела и ног. Дальше — дело техники».

А в это время к старту готовятся почетные участники — министр спорта Челябинской области Леонид Одер, министр информационных технологий и связи Александр Козлов, вице-мэр Челябинска Юрий Параничев, парламентарии Заксобрания, главы районов, ректорат ЧелГУ, руководители промышленных предприятий, многочисленных управлений и организаций.

В ожидании VIPoв на финише судьи подшучивали: «Наверное, остановились где-то, чтобы коньячку выпить». В итоге первым пришел представитель ЧМК, начальник бюро сортового и фасонного проката службы сбыта Эдуард Фаткуллов. Его результат — 5 минут 34 секунды. Он сказал, что победа для него уже не первая в этом году — накануне он выиграл «комбминатовскую» гонку. Он даже сделал лыжний «пируэт» на финише, чем вызвал громкие аплодисменты со стороны группы поддержки — в основном, представительниц прекрасного пола.

Напомним, что в прошлые годы VIP-забег обычно выигрывал мэр Копейска Вячеслав Истомин, который сейчас находится под домашним арестом.

Министр спорта Леонид Одер очень устал во время гонки, прибыл где-то в середине, но бодро прокомментировал свой результат. «Я готовился — бегал, плавал, нырял. Бежал классикой, потому что коньковым ходом не умею. Директор школы Олимпийского резерва лично намазал мне лыжи. Так что настроение у меня замечательное. Вижу, что организаторам удалось создать атмосферу праздника», — сказал министр.

Старейшина соревнований — Борис Зыков, которому в этом году исполнится 77 лет, — также стал на лыжи. В прошлом он — победитель многочисленных соревнований, с лыжами не разлучался со своего совершеннолетия. А сейчас он «просто ходит» и получает удовольствие от «неспешной и несуетной жизни».

Внимание всех участников и болельщиков привлек Дед Мороз в конфедератке. На каждое «Здравствуйте» он повторял одну и ту же фразу, причем на латыни: «Двигайся первым из века в век».

Участники стартов, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получили медали и дипломы, а победителям вручили кубки Минспорта России.