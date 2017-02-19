Норвежская лыжница Бьорген выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Отепя

Бьорген в воскресенье пробежала дистанцию за 29 минут 59 секунд. Второе место заняла шведка Шарлотта Калла (+26,5), третье — еще одна норвежка Хейди Венг (+57,2).

Лучшая из россиянок Анастасия Седова показала седьмой результат (+1.29,6). Юлия Чекалева заняла девятое место (+1.57,2), Юлия Белорукова (+2.44,2) и Полина Кальсина (+2.44,3) заняли 25-ю и 26-ю строчку соответственно, Алиса Жамбалова (+3.20,8) стала 37-й, а Анна Медведева (+3.30) — 39-й.