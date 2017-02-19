Пертахия — пятая в парном могуле на этапе Кубка мира в Тазавако
Канадец Майкл Кингсбери победил в парном могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в Тазавако.
Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала американка Джелин Кауф, а россиянка Марика Пертахия стала пятой.
Фристайл. Этап Кубка мира. Тазавако, Япония
Мужчины. Парный могул
1. Майкл Кингсбери (Канада).
2. Бенжамин Каве (Франция).
3. Мэт Грэхем (Австралия)…
24. Максим Михайлов (Россия)…
34. Егор Ануфриев (Россия).
Женщины. Парный могул
1. Джелин Кауф (США).
2. Юлия Галышева (Казахстан).
3. Оливия Джиакко (США)…
5. Марика Пертахия (Россия)…
14. Регина Рахимова (Россия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter