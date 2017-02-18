Австралийка Кокс победила в могуле на этапе Кубка мира в Японии, Рахимова — четвертая
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Австралийская фристайлистка Бриттени Кокс стала победительницей соревнований в могуле на этапе Кубка мира в Тадзавако (Япония).
В субботу в финале Кокс набрала 78,57 балла. Второе место заняла француженка Перрин Лаффон (78,36). Тройку призеров замкнула канадка Энди Науде (76,37), которая всего на 0,02 балла обошла россиянку Регину Рахимову, ставшую четвертой.
Еще одна представительница России Марика Пертахия расположилась на 23-й позиции.
В мужских соревнованиях по могулу в Тадзавако первенствовал канадец Микаэль Кингсбери, его результат в финале — 89,99 очка. Серебро досталось другому канадскому фристайлисту Филиппу Марки (86,37). Бронза у француза Бенжамена Каве (85,62).
Россияне Егор Ануфриев и Максим Михайлов заняли 35-е и 38-е места соответственно.
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