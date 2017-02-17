Ульянов и Буреева победили в альпийской комбинации на ЧР по горнолыжному спорту

Австриский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золото чемпионата мира в Санкт-Морице в гигантском слаломе. Второе место занял его соотечественник Роланд Ляйтингер, бронза досталась норвежцу Лейфу Кристиану Хаугену. Представитель Беларуси Юрий Данилочкин не смог финишировать во второй попытке. После первой попытки наш соотечественник занимал 56-е место.