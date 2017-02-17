Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28813648/
17 февраля 2017, 17:16 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Ульянов и Буреева победили в альпийской комбинации на ЧР по горнолыжному спорту

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Дмитрий Ульянов и Владислава Буреева одержали победы в альпийской комбинации на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит в на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

Ульянов показал в сумме время 1 минута 52,97 секунды. Второе место с отставанием в 0,57 секунды занял Юрий Другов. На третьей строчке Максим Симонов (+0,83).

Результат Буреевой — 1 минута 58,00 секунды. Второе время у Валентины Голенковой (+0,23). Третьей стала Юлия Плешакова (+0,74).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Горные лыжи. Чемпионат мира. Марсель Хиршер завоевал золото в гигантском слаломе, Юрий Данилочкин не финишировал во второй попытке

Австриский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золото чемпионата мира в Санкт-Морице в гигантском слаломе. Второе место занял его соотечественник Роланд Ляйтингер, бронза досталась норвежцу Лейфу Кристиану Хаугену. Представитель Беларуси Юрий Данилочкин не смог финишировать во второй попытке. После первой попытки наш соотечественник занимал 56-е место.
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями