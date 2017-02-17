Ульянов и Буреева победили в альпийской комбинации на ЧР по горнолыжному спорту
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Дмитрий Ульянов и Владислава Буреева одержали победы в альпийской комбинации на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит в на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии.
Ульянов показал в сумме время 1 минута 52,97 секунды. Второе место с отставанием в 0,57 секунды занял Юрий Другов. На третьей строчке Максим Симонов (+0,83).
Результат Буреевой — 1 минута 58,00 секунды. Второе время у Валентины Голенковой (+0,23). Третьей стала Юлия Плешакова (+0,74).
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