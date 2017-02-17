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17 февраля 2017, 17:11 | Зимние: Лыжный спорт | «Прессбол»

Горные лыжи. Чемпионат мира. Марсель Хиршер завоевал золото в гигантском слаломе, Юрий Данилочкин не финишировал во второй попытке

Австриский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золото чемпионата мира в Санкт-Морице в гигантском слаломе. Второе место занял его соотечественник Роланд Ляйтингер, бронза досталась норвежцу Лейфу Кристиану Хаугену. Представитель Беларуси Юрий Данилочкин не смог финишировать во второй попытке. После первой попытки наш соотечественник занимал 56-е место.

Горные лыжи. Чемпионат мира. Мужчины. Гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) 2.13,31
2. Роланд Ляйтингер (Австрия) +0,25
3. Лейф Кристиан Хауген (Норвегия) +0,71…
Юрий ДАНИЛОЧКИН (Беларусь) не финишировал во второй попытке.

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