Австрийский горнолыжник Хиршер стал чемпионом мира в гигантском слаломе

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Дмитрий Ульянов и Владислава Буреева одержали победы в альпийской комбинации на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит в на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии.