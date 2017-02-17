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17 февраля 2017, 17:06 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Австрийский горнолыжник Хиршер стал чемпионом мира в гигантском слаломе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Австриец Марсель Хиршер стал чемпионом мира в гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. Спортсмен показал результат 2 минуты 13,31 секунды.

Второе место занял его соотечественник Роланд Лейтингер. Увеличить
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Второе место занял его соотечественник Роланд Лейтингер (отставание 0,25 секунды), третье время показал норвежец Лейф Кристиан Хауген (+0,71).

Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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