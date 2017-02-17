Австрийский горнолыжник Хиршер стал чемпионом мира в гигантском слаломе
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Австриец Марсель Хиршер стал чемпионом мира в гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в швейцарском
Санкт-Морице. Спортсмен показал результат 2 минуты 13,31 секунды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе место занял его соотечественник Роланд Лейтингер (отставание 0,25 секунды), третье время показал норвежец Лейф Кристиан Хауген (+0,71).
Чемпионат мира завершится 19 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter