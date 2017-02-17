Самолет опрокинул камеру на трассу во время авиашоу на ЧМ по горнолыжному спорту

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Шоу прошло в перерыве между двумя попытками мужских соревнований по гигантскому слалому. Самолет пролетел слишком низко и задел кабель, на котором была расположена передвижная камера. В результате столкновения камера упала на трассу. Отмечается, что никто не пострадал.

Чемпионат мира завершится 19 февраля.