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17 февраля 2017, 13:21 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Перфилова и Алехин победили на ЧР по горнолыжному спорту в скоростном спуске

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Екатерина Перфилова и Александр Алехин одержали победы в скоростном спуске на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит в Архызе (Карачаево-Черкесия).

Перфилова, представляющая Красноярский край, победила с результатом 1 минута 10,62 секунды. Второе место заняла Валентина Голенкова из Московской области (+0,89 секунды). Замкнула тройку лидеров камчатская спортсменка Юлия Плешкова (+1,06 секунды).

Алехин (Московская область) показал время 1 минута 8,04 секунды. Следом расположились красноярцы Евгений Лисица (+0,15) и Максим Симонов (+0,41) соответственно.
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ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Четыре комплекта медалей разыграют сегодня на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит на всесезонном горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС главный судья соревнований Алексей Орлов.
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