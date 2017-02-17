Перфилова и Алехин победили на ЧР по горнолыжному спорту в скоростном спуске

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Четыре комплекта медалей разыграют сегодня на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит на всесезонном горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС главный судья соревнований Алексей Орлов.