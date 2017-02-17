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17 февраля 2017, 13:18 | Зимние: Лыжный спорт | БЕЛТА

Более 2 тыс. участников ожидают организаторы на празднике «Минская лыжня-2017»

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. участников ожидают организаторы в столичном микрорайоне Веснянка 25 февраля на зимнем спортивном празднике «Минская лыжня-2017». Об этом рассказал сегодня в Национальном пресс-центре первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Место проведения в Веснянке выбрано не случайно: удобное расположение трассы поможет быстрее добраться к месту старта всем желающим. Да и сам маршрут не такой сложный для любителей активного отдыха как например в спорткомплексе <span class=error>Раубичи</span> — отметил Вячеслав <span class=error>Дурнов</span>. Увеличить
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В текущем году в Беларуси уже с успехом проведено ряд крупных турниров, а в один день с «Минской лыжней» состоится этап Кубка мира по фристайлу и чествование победителей конкурса «Триумф. Героям спорта».

«Место проведения в Веснянке выбрано не случайно: удобное расположение трассы поможет быстрее добраться к месту старта всем желающим. Да и сам маршрут не такой сложный для любителей активного отдыха как, например, в спорткомплексе “Раубичи”. В ходе “Минской лыжни-2017”, кроме спортивной части, предусмотрена и обширная культурная программа. Любителей спорта ожидают концертные номера, многочисленные конкурсы. Четко продумана схема старта и финиша участников. Отмечу, что все участники масс-старта, вне зависимости от занятого места, получат награды», — отметил Вячеслав Дурнов.

По словам первого замминистра, трасса в Веснянке позволит провести «Минскую лыжню» при любых погодных условиях. Для участников и гостей будет организованы автостоянка и точки продаж продуктов питания.

В празднике примут участие: в лыжных эстафетных гонках — команды облисполкомов и Минского горисполкома, силовых министерств и ведомств, в массовых стартах — участники, зарегистрировавшиеся на официальном сайте государственного учреждения «Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения» до 23 февраля. Выдача номеров участников будет производиться в столичном футбольном манеже 25 февраля.

Впервые «Минская лыжня» прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован пробег на 15 км по маршруту Боровая-Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск-Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. любителей этого вида спорта.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Мингорисполком.

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