Вяльбе: Апелляция в CAS представителями лыжницы Ивановой будет подана позже

FIS в декабре принял решение отстранить Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Иванову по итогам доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Петухов ранее сообщил, что CAS должен вынести свое решение по апелляции россиян на отстранение 20—21 февраля .

«Вчера вечером сдали документы в CAS на трех спортсменов, на Иванову они (адвокаты) решили сдать позже отдельно, так как она не планировалась на чемпионат мира», — сказала Вяльбе по телефону.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.