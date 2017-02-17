Вяльбе: Апелляция в CAS представителями лыжницы Ивановой будет подана позже
Апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне стороной лыжницы Юлии Ивановой на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) по отстранению от международных соревнований будет подана позднее, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
FIS в декабре принял решение отстранить Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Иванову по итогам доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Петухов ранее сообщил, что CAS должен вынести свое решение по апелляции россиян на отстранение
«Вчера вечером сдали документы в CAS на трех спортсменов, на Иванову они (адвокаты) решили сдать позже отдельно, так как она не планировалась на чемпионат мира», — сказала Вяльбе по телефону.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter