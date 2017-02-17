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17 февраля 2017, 11:09 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

ВАДА может оспорить дисквалификацию Йохауг до 8 апреля

ВАДА может подать апелляцию на дисквалификацию норвежской лыжницы Терезы Йохауг до 8 апреля, сообщает vg.no.

Ранее Антидопинговое агентство Норвегии отстранило олимпийскую чемпионку на 13 месяцев за положительный тест на клостебол. По словам самой Йохауг, препарат содержался в мази для губ, которую она использовала против солнечных ожогов.

ВАДА и Международная федерация лыжных видов спорта планируют оспорить срок отстранения лыжницы и настоять на стандартной двухлетней дисквалификации.
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