Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28807475/
17 февраля 2017, 11:02 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Производитель лыж расторг контракт с Йохауг

Олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг из-за дисквалификации за допинг лишилась контракта с крупным производителем лыж компанией Fischer, сообщает NRK.

Согласно заявлению компании все ее контракты особое внимание уделяют соблюдению антидопинговых правил. Также в Fischer уточнили, что могут возобновить сотрудничество с лыжницей после истечения срока дисквалификации.

В других компаниях, сотрудничающих с Йохауг, пока не торопятся следовать примеру. Так владелец бренда Isklar Реми Гаулингас заявил, что полностью доверяет лыжнице и ее работе. Поддержку спортсменке оказала и Choco AS.

Йохауг была отстранена от соревнований на 13 месяцев из-за положительного теста на клостебол. По ее словам, препарат содержался в мази для губ, которую она использовала против солнечных ожогов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Вяльбе: Апелляция в CAS представителями лыжницы Ивановой будет подана позже

Апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне стороной лыжницы Юлии Ивановой на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) по отстранению от международных соревнований будет подана позднее, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Аленичев назвал главный трансфер в российском футболе

Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций

Александр Тихонов "взрывает" интернет