Производитель лыж расторг контракт с Йохауг

Согласно заявлению компании все ее контракты особое внимание уделяют соблюдению антидопинговых правил. Также в Fischer уточнили, что могут возобновить сотрудничество с лыжницей после истечения срока дисквалификации.

В других компаниях, сотрудничающих с Йохауг, пока не торопятся следовать примеру. Так владелец бренда Isklar Реми Гаулингас заявил, что полностью доверяет лыжнице и ее работе. Поддержку спортсменке оказала и Choco AS.