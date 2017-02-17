Призовой фонд «Лыжни России» на Среднем Урале составит два миллиона рублей

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе минспорта Свердловской области.

«Лыжня России» в этот день пройдет во всех муниципалитетах. Победителям вручат денежные сертификаты. Общий призовой фонд в Свердловской области два млн руб. Сертификаты получат лучшие лыжники-профессионалы области, самые спортивные семьи, самые юные и самые опытные участники соревнований.

«Мы имеем полностью подготовленную лыжную трассу. У нас смонтированы все конструкции — звук, свет, экран, трибуны. У нас разработана очень хорошая транспортная логистика, большая парковка сможет разместить всех приезжающих на личном транспорте. В день проведения «Лыжни России» муниципальный транспорт будет перевозить бесплатно участников гонки, главное при себе иметь лыжи и сказать кодовое выражение «мы едем на «Лыжню России». От станции метро Ботаническая будут весь день курсировать шаттлы до Екатеринбург-ЭКСПО. На самой площадке участники разместятся в первом павильоне. Здесь организованы раздевалки, пункты питания, стойки регистрации, где можно будет получить шапочки, символизирующие «Лыжню России-2017» в Свердловской области, зона развлечений. На финише можно поесть бесплатно солдатскую кашу и горячий чай. Площадка будет работать с 10.00 до 16.00», — рассказал организатор гонки Дмитрий Чукреев.

В 11.00 состоится старт спортивного забега. Для участия в нем уже зарегистрировалось около 400 человек. Массовый старт для любителей состоится в 12.00. Организаторы планируют, что в массовом забеге в Екатеринбурге примут участие порядка 20 тыс. человек.

«Трасса в этом году пологая. Делая ее, мы понимали, что в основном в забеге участвуют любители, которым сложно приходится на подъемах и спусках. Тем более у нас много детей всегда участвует. По трассе спокойно можно будет прогуляться на лыжах», — рассказал Дмитрий Чукреев.