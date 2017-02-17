Шипулин, Цветков и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ по биатлону
Стал известен состав участников мужской гонки с общего старта на 15 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, передает корреспондент Накануне.RU.
Так, из числа россиян на старт выйдут Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев. Гонка пройдет в воскресенье, 19 февраля, начало — в 16:45 по московскому времени.
Напомним, что всего в
Так, Шипулин и Цветков отобрались в гонку по общему зачету Кубка мира, Гарничев — по очкам на чемпионате мира. Напомним, что в женском
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