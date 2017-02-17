Шипулин, Цветков и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ по биатлону

Так, из числа россиян на старт выйдут Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев. Гонка пройдет в воскресенье, 19 февраля, начало — в 16:45 по московскому времени.

Напомним, что всего в масс-старте выступят 15 лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира и еще 15 спортсменов, которые показали лучшие результаты на чемпионате мира.

Так, Шипулин и Цветков отобрались в гонку по общему зачету Кубка мира, Гарничев — по очкам на чемпионате мира. Напомним, что в женском масс-старте выступят две представительницы России.