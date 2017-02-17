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17 февраля 2017, 9:16 | Зимние: Лыжный спорт | Nakanune.ru

Шипулин, Цветков и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ по биатлону

Стал известен состав участников мужской гонки с общего старта на 15 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, из числа россиян на старт выйдут Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев. Гонка пройдет в воскресенье, 19 февраля, начало — в 16:45 по московскому времени.

Напомним, что всего в масс-старте выступят 15 лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира и еще 15 спортсменов, которые показали лучшие результаты на чемпионате мира.

Так, Шипулин и Цветков отобрались в гонку по общему зачету Кубка мира, Гарничев — по очкам на чемпионате мира. Напомним, что в женском масс-старте выступят две представительницы России.

Помимо масс-стартов на ЧМ состоятся еще также мужская и женская эстафеты. Подчуфарова, Слепцова, Старых и Акимова представят российскую команду уже сегодня (начало в 16:45 мск). Состав мужской команды пока не определен.
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