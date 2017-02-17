Решение CAS по апелляциям лыжников РФ будет вынесено 20—21 февраля

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7 февраля FIS отклонила апелляции российских лыжников Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, для защиты прав спортсменов были наняты адвокаты из швейцарской фирмы.

«До начала чемпионата мира осталось всего шесть дней. Эти пять дней будут решающими, есть надежда. Завтра (в пятницу — прим. ТАСС) состоится апелляция в суде. В понедельник или вторник будет решение», — написал Петухов.

23 декабря было объявлено, что Вылегжанин, Петухов, Иванова и Шаповалова, а также Александр Легков и Евгений Белов были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

В декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена, в которой говорилось о том, что порядка тысячи российских спортсменов были причастны к допинговым махинациям. На основании доклада Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, в частности, временные отстранения получили указанные выше лыжники.