Решение CAS по апелляциям лыжников РФ будет вынесено 20—21 февраля
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставить в силе их временное отстранение будет вынесен 20 или 21 февраля. Об это сообщил сам Петухов на своей официальной странице в сети Instagram.
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7 февраля FIS отклонила апелляции российских лыжников Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение
«До начала чемпионата мира осталось всего шесть дней. Эти пять дней будут решающими, есть надежда. Завтра (в пятницу — прим. ТАСС) состоится апелляция в суде. В понедельник или вторник будет решение», — написал Петухов.
23 декабря было объявлено, что Вылегжанин, Петухов, Иванова и Шаповалова, а также Александр Легков и Евгений Белов были временно отстранены от соревнований
В декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена, в которой говорилось о том, что порядка тысячи российских спортсменов были причастны к допинговым махинациям. На основании доклада Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, в частности, временные отстранения получили указанные выше лыжники.
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