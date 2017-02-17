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17 февраля 2017, 0:45 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Более 70 горнолыжников выступят на чемпионате России в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Четыре комплекта медалей разыграют сегодня на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит на всесезонном горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС главный судья соревнований Алексей Орлов.

Первый старт скоростного спуска запланирован на 9:30 мск слалома — 12:00. Увеличить
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«17 февраля определятся победители нашего чемпионата. Будет разыграно по два комплекта медалей среди мужчин и женщин в скоростном спуске, а также в олимпийской комбинации, где учитываются результаты слалома и скоростного спуска», — сказал он.

Орлов отметил, «что на курорте “Архыз”, который первый раз принимает чемпионат страны, созданы хорошие условия для проведения соревнований по горнолыжному спорту».

Первый старт скоростного спуска запланирован на 9:30 мск, слалома — 12:00. В соревнованиях примут участие 25 женщин и 50 мужчин. На время проведения состязаний для туристов будут закрыты две трассы «синей» и «черной» категории сложности «Лунный экспресс-1» и «Комета».

Молодой горнолыжный курорт «Архыз» в прошлом сезоне принимал один из этатов Кубка России по горнолыжному спорту. 16 февраля 2017 года здесь при поддержке Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России и АО «Курорты Северного Кавказа» состоялся Кубок Израиля по горнолыжному спорту, включенный в календарь соревнований Международной федерации лыжного спорта (FIS). Это были первые официальные международные соревнования, организованные Федерацией лыжного спорта Израиля на территории России.
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Новости Лыжного спорта

Кубок Израиля по горнолыжному спорту прошел на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 16 февраля. /ТАСС/. Лучшие результаты на Кубке Израиля по горнолыжному спорту, включенном в календарь соревнований Международной федерации лыжного спорта (FIS) и прошедшем на всесезонном горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии, показали израильтянин Никита Щербаковский и россиянин Александр Бойсов. Об этом сообщил ТАСС главный судья соревнований Алексей Орлов.
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