Кубок Израиля по горнолыжному спорту прошел на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии

«В рамках соревнований состоялись две гонки среди мужчин в дисциплине супергигант, в которых приняли участие 13 спортсменов. Лучшее время показали израильтянин Никита Щербаковский и россиянин Александр Бойсов, преодолевшие трассу за 1,21 и 1,23 минуты соответственно», — сказал он.

Стартовали горнолыжники на высоте 2230 метров над уровнем моря, перепад высот между стартом и финишем составил 480 метров. На трассе протяженностью 1990 метров были установлены 41 ворота.

«На курорте “Архыз” хорошие условия для проведения соревнований по горнолыжному спорту. Рельеф трасс очень интересный, разнообразный, потренировавшись здесь можно получить навык прохождения любой трассы в мире. Хорошо подготовлено и снежное полотно трасс. Оба показателя на высоком уровне », — отметил Орлов.

Израильская федерация обратилась с просьбой о содействии к Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России и АО «Курорты Северного Кавказа» в связи с тем, что Израиль в силу климатических и географических особенностей не может принимать официальные международные старты FIS в скоростных дисциплинах.