Независимая комиссия не нашла нарушений антидопинговых правил в сборной Норвегии
Независимая комиссия, состоящая из экспертов из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии, проверила законность использования медицинских препаратов сборной Норвегии по лыжным гонкам, сообщает
пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Каких-либо нарушений при назначении лекарств выявлено не было. Ни один из здоровых спортсменов не принимал препараты без симптомов заболевания.
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Руководству команды рекомендовано внимательнее следить за использованием препаратов и проводить более активную антидопинговую пропаганду среди спортсменов.
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