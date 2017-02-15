Йохауг не будет обжаловать свою дисквалификацию за допинг
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг не будет подавать апелляцию на свою 13-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
В октябре 2016 года
«Йохауг вместе со своим адвокатом решила не обжаловать свою дисквалификацию», — говорится в сообщении.
Норвежка является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
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