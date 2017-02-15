Йохауг не будет обжаловать свою дисквалификацию за допинг

В октябре 2016 года допинг-тест Йохауг дал положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что оно содержалось в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен после этого ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь. Лыжница была отстранена на два месяца до вынесения окончательного решения по ее делу, а в феврале Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало ее на 13 месяцев.

«Йохауг вместе со своим адвокатом решила не обжаловать свою дисквалификацию», — говорится в сообщении.

Норвежка является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».