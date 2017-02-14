Лара Гут будет прооперирована и не выступит больше в нынешнем сезоне
Швейцарка Лара Гут больше не выступит в нынешнем сезоне
из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.
Она получила эту травму во время разминки на чемпионате мира в
Отметим, что в общем зачете Кубка мира Гут боролась за победу, уступая лидирующей американке Микаеле Шиффрин менее 200 очков. Теперь главной преследовательницей Шиффрин будет итальянка София Годжа, которая проигрывает ей более 400 очков.
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