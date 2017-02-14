Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28772439/
14 февраля 2017, 16:55 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Лара Гут будет прооперирована и не выступит больше в нынешнем сезоне

Швейцарка Лара Гут больше не выступит в нынешнем сезоне из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Она получила эту травму во время разминки на чемпионате мира в Санкт-Морице. Как сообщает AFP, врачи провели обследование и спортсменка будет прооперирована в ближайшие дни, а восстановление займет несколько месяцев.

Отметим, что в общем зачете Кубка мира Гут боролась за победу, уступая лидирующей американке Микаеле Шиффрин менее 200 очков. Теперь главной преследовательницей Шиффрин будет итальянка София Годжа, которая проигрывает ей более 400 очков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Обзор трансферных новостей - есть сюрпризы

Из "Спартака" уходит полузащитник

Громкое назначение в "Локомотиве"