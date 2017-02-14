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14 февраля 2017, 16:01 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Летающая лыжница Аввакумова сломала ребро, но должна восстановиться к ЧМ

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова пропустила последний этап Кубка мира из-за перелома ребра, но к чемпионату мира 2017 года должна вернуться в строй, заявил агентству «Р-Спорт» тренер женской национальной команды Роман Керов.

Женский этап Кубка мира текущего сезона в Пхенчхане (Южная Корея), который станет тестовым соревнованием к Олимпиаде-2018, пройдет 15—16 февраля. Предыдущий этап прошел в Любно (Словения) 11—12 февраля.

«Ребро сломала на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия), но в Лахти, по идее, сможет выйти на старт. Вчера виделся с ней, приезжала в аэропорт, дышать может, ходить может уже, тренируется, восстанавливается», — заявил Керов по телефону.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017 года пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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