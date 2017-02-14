Летающая лыжница Аввакумова сломала ребро, но должна восстановиться к ЧМ

Женский этап Кубка мира текущего сезона в Пхенчхане (Южная Корея), который станет тестовым соревнованием к Олимпиаде-2018, пройдет 15—16 февраля . Предыдущий этап прошел в Любно (Словения) 11—12 февраля .

«Ребро сломала на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия), но в Лахти, по идее, сможет выйти на старт. Вчера виделся с ней, приезжала в аэропорт, дышать может, ходить может уже, тренируется, восстанавливается», — заявил Керов по телефону.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017 года пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.