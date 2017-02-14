Мэрия Екатеринбурга запретила вставать на лыжи после гриппа и беременным

Администрация Екатеринбурга опубликовала ряд противопоказаний для жителей города, которые решат принять участие в «Лыжне России», сообщает 14 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

В частности, на лыжню нельзя выходить с острыми заболеваниями, травмами, ОРЗ, хроническими заболевания в стадии обострения, в послеоперационный период. Кроме того, на лыжи нельзя вставать после гриппа и беременным женщинам на последних сроках.

«Медики предупреждают, что ни в коем случае нельзя участвовать в таких соревнованиях людям с неконтролируемой гипертонической болезнью (внезапные подъемы артериального давления без постоянного приема лекарств); бронхиальной астмой с проявлениями холодовой аллергии (холод провоцирует приступы бронхоспазма); декомпенсированным сахарным диабетом; облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей (эндартериит, атеросклероз)», — сообщается на сайте городской администрации.

В прошлом году во время забегов «Лыжни России» в Свердловской области скончались двое участников. Первый случай произошел в Нижнем Тагиле. 56-летний мужчина пробежал полтора километра и упал. Помощь ему оказывали прямо на месте, но спасти лыжника не удалось. Второй случай произошел в Каменске-Уральском. Здесь на лыжне скончался 60-летний мужчина. Причина смерти — сердечная недостаточность.