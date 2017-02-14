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14 февраля 2017, 11:05 | Зимние: Лыжный спорт | Интерфакс

Столетняя жительница Свердловской области подала заявку на участие в «Лыжне России»

Екатеринбург. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Самой старшей участницей гонки «Лыжня России», которая состоится в Свердловской области 18 февраля, может стать 102-летняя жительница региона, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

«На организационном комитете, который состоялся в присутствии глав муниципалитетов, даже было сделано заявление, что в одном из районов желает поучаствовать 102-летняя жительница. Осуществится ли это — неизвестно, но люди 98 лет у нас участвовали в гонке», — приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

Отмечается, что организаторы акции выберут победителей в нескольких номинациях: «самый молодой участник», «самый (возрастной) опытный участник» и «самая спортивная семья».

Главный старт Свердловской области состоится на площадке выставочного центра ЭКСПО в Екатеринбурге. Дистанция гонки составит 2018 метров, в честь проведения в России игр чемпионата мира по футболу.

Ранее сообщалось, что свердловские власти приняли решение перенести акцию «Лыжня России» с 11 на 18 февраля из-за пришедших на Средний Урал холодов.
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