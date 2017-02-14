Столетняя жительница Свердловской области подала заявку на участие в «Лыжне России»

«На организационном комитете, который состоялся в присутствии глав муниципалитетов, даже было сделано заявление, что в одном из районов желает поучаствовать 102-летняя жительница. Осуществится ли это — неизвестно, но люди 98 лет у нас участвовали в гонке», — приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

Отмечается, что организаторы акции выберут победителей в нескольких номинациях: «самый молодой участник», «самый (возрастной) опытный участник» и «самая спортивная семья».

Главный старт Свердловской области состоится на площадке выставочного центра ЭКСПО в Екатеринбурге. Дистанция гонки составит 2018 метров, в честь проведения в России игр чемпионата мира по футболу.