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13 февраля 2017, 19:45 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Ильвес выиграл этап Континентального кубка по лыжному двоеборью в Австрии

Кристиан Ильвес из Эстонии выиграл оба старта в гонке Гундерсена на этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью в Айзенерце (Австрия).

Вторыми в разных стартах стали австрийцы Томас Друмл и Бернхард Флашбергер, третьими — немец Давид Велде и поляк Адам Числар.

Лучший результат среди россиян (17-е место) показал в одном из стартов Самир Мастиев. Остальные результаты российских двоеборцев (Константина Абрамова, Виталия Иванова и Ивана Коноплёва) — вне тридцатки сильнейших.
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