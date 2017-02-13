Ильвес выиграл этап Континентального кубка по лыжному двоеборью в Австрии
Кристиан Ильвес из Эстонии выиграл оба старта в гонке Гундерсена на этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью в Айзенерце (Австрия).
Вторыми в разных стартах стали австрийцы Томас Друмл и Бернхард Флашбергер, третьими — немец Давид Велде и поляк Адам Числар.
Лучший результат среди россиян (17-е место) показал в одном из стартов Самир Мастиев. Остальные результаты российских двоеборцев (Константина Абрамова, Виталия Иванова и Ивана Коноплёва) — вне тридцатки сильнейших.
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