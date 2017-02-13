Летающий лыжник Хоффман выиграл 2-й старт Континентального кубка в Германии

Лучший из россиян Роман Трофимов занял 10-е место, а Михаил Максимочкин — 20-е место. Оба получили кубковые очки.



Прыжки на лыжах с трамплина. Континентальный кубок. Второй старт. Броттероде, Германия

1. Феликс Хоффман (Германия) — 239.3

2. Нейц Дежман (Словения) — 237,6.

3. Даниэль Хубер (Австрия) — 236,5.

10. Роман Трофимов (Россия) — 218,3.

20. Михаил Максимочкин (Россия) — 209,8.

39. Михаил Назаров (Россия) — 91,9 (результат первой попытки).