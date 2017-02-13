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13 февраля 2017, 18:48 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Летающий лыжник Хоффман выиграл 2-й старт Континентального кубка в Германии

Немецкий спортсмен Феликс Хоффман выиграл второй старт Континентального кубка по прыжкам с трамплина в Броттероде (Германия), на втором месте — Нейц Дежман из Словении, третий — австриец Даниэль Хубер.

Лучший из россиян Роман Трофимов занял 10-е место, а Михаил Максимочкин — 20-е место. Оба получили кубковые очки.

Прыжки на лыжах с трамплина. Континентальный кубок. Второй старт. Броттероде, Германия
1. Феликс Хоффман (Германия) — 239.3
2. Нейц Дежман (Словения) — 237,6.
3. Даниэль Хубер (Австрия) — 236,5.
10. Роман Трофимов (Россия) — 218,3.
20. Михаил Максимочкин (Россия) — 209,8.
39. Михаил Назаров (Россия) — 91,9 (результат первой попытки).
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