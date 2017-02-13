Швейцарский горнолыжник Эрни победил в альпийской комбинации на ЧМ в Санкт-Морице
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Швейцарский спортсмен Лука Эрни победил в альпийской комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в швейцарском Санкт- Морице. Он показал результат 2 минуты 26,33 секунды.
Второе место занял австриец Марсель Хиршер (отставание 0,01 секунды), бронзу завоевал еще один швейцарец Мауро Кавизел (+0,06).
Россиянин Павел Трихичев стал 18-м (+1,82), Иван Кузнецов — 33-м (+4,91).
Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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