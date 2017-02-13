Лыжница Йохауг может лишиться миллионного контракта из-за допинга
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг может лишиться крупного спонсорского контракта
из-за дисквалификации. Об этом сообщает VG со ссылкой на управляющего крупной компании по производству лыж Fischer («Фишер») Герхарда Урэйна.
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В пятницу стало известно, что Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало 28-летнюю спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В октябре 2016 года
Между компанией Урэйна и Йохауг действует крупное рекламное соглашение. Но в нем есть пункт, по которому оно может быть разорвано, если спортсменка будет уличена в употреблении запрещенных веществ.
Ранее президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что совещание, на котором будет рассмотрена возможность подачи апелляции на решение по дисквалификации за допинг Йохауг, состоится 15 февраля.
Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
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