Пять золотых медалей завоевали белорусские фристайлисты на этапе Кубка Европы в «Раубичах»

В итоге дважды на верхнюю ступень пьедестала почета поднимался серебряный призер Всемирной зимней универсиады в Алматы Артем Башлаков, также первое место заняли белорусы Павел Дик и Анна Евсеенко. В командных соревнованиях сборная Беларуси (Снежана Дребенкова, Павел Дик, Илья Гарелик) заняла первое место. Второе место заняла также команда хозяев в составе Анны Евсеенко, Дмитрия Мазуркевича и Артема Башлакова.

Соревнования стали важным этапом подготовки к этапу Кубка мира, который 25 февраля примет спорткомплекс «Раубичи».