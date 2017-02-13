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13 февраля 2017, 11:29 | Зимние: Лыжный спорт | БЕЛТА

Пять золотых медалей завоевали белорусские фристайлисты на этапе Кубка Европы в «Раубичах»

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять золотых медалей завоевали белорусские фристайлисты на этапе Кубка Европы в республиканском центре по зимним видам спорта «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В итоге дважды на верхнюю ступень пьедестала почета поднимался серебряный призер Всемирной зимней универсиады в Алматы Артем Башлаков, также первое место заняли белорусы Павел Дик и Анна Евсеенко. В командных соревнованиях сборная Беларуси (Снежана Дребенкова, Павел Дик, Илья Гарелик) заняла первое место. Второе место заняла также команда хозяев в составе Анны Евсеенко, Дмитрия Мазуркевича и Артема Башлакова.

Соревнования стали важным этапом подготовки к этапу Кубка мира, который 25 февраля примет спорткомплекс «Раубичи».

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