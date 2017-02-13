Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28751914/
13 февраля 2017, 9:46 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Рагеттли и Килли победили на этапе Кубка мира по слоупстайлу в Квебеке

Швейцарец Андри Рагеттли и норвежка Йоханна Килли стали победителями этапа Кубка мира по фристайлу в Квебеке (Канада) в дисциплине «слоупстайл».

Рагеттли продемонстрировал результат 94,60 балла. Вторым стал британец Джеймс Вудс (93,80), третьим — хозяин соревнований Алекс Больё-Маршан (93,40).

Россиянин Денис Некрасов не смог преодолеть квалификацию.

Килли набрала 88,80 балла. Второе и третье места заняли швейцарки — Сара Хёффлин (87,80) и Джулия Танно (77,00) соответственно. Россиянки Лана Прусакова и Анастасия Таталина не смогли преодолеть квалификацию.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России