Давыденкова и Морилов выиграли спринт на московском этапе Континентального кубка FIS
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Лыжники Мария Давыденкова и Николай Морилов стали победителями спринта на этапе Континентального кубка Международной федерации лыжного спорта (FIS), который прошел в Москве.
Давыденкова выиграла женский спринтерский забег в воскресенье, опередив других российских лыжниц Анну Нечаевскую и Наталью Ильину, которые заняли второе и третье место соответственно.
Морилов выиграл в финале спринта у мужчин, финишировав впереди серебряного призера Андрея Феллера и Ильдара Файзуллова, ставшего третьим.
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