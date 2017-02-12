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12 февраля 2017, 17:18 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Давыденкова и Морилов выиграли спринт на московском этапе Континентального кубка FIS

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Лыжники Мария Давыденкова и Николай Морилов стали победителями спринта на этапе Континентального кубка Международной федерации лыжного спорта (FIS), который прошел в Москве.

Давыденкова выиграла женский спринтерский забег в воскресенье, опередив других российских лыжниц Анну Нечаевскую и Наталью Ильину, которые заняли второе и третье место соответственно.

Морилов выиграл в финале спринта у мужчин, финишировав впереди серебряного призера Андрея Феллера и Ильдара Файзуллова, ставшего третьим.
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