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12 февраля 2017, 15:27 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Канадцы Мариэль Томпсон и Брэди Леман победили в ски-кроссе на этапе КМ в Идре

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Канадцы Мариэль Томпсон и Брэди Леман победили в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Идре (Швеция).

Второе место у женщин заняла шведка Сандра Неслунд. Третье место у Фанни Смит из Швейцарии. Россиянка Анастасия Чирцова завершила борьбу в четвертьфинале, а Виктория Завадовская не смогла преодолеть квалификацию.

У мужчин второе место занял француз Арно Боволента. Его соотечественник Жонас Девусо стал третьим. Россиянин Игорь Омелин занял восьмое место, Семен Денщиков завершил выступление на стадии 1/8 финала, а Кирилл Гладков — в квалификации.
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