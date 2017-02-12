Канадцы Мариэль Томпсон и Брэди Леман победили в ски-кроссе на этапе КМ в Идре
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Канадцы Мариэль Томпсон и Брэди Леман победили в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Идре (Швеция).
Второе место у женщин заняла шведка Сандра Неслунд. Третье место у Фанни Смит из Швейцарии. Россиянка Анастасия Чирцова завершила борьбу в четвертьфинале, а Виктория Завадовская не смогла преодолеть квалификацию.
У мужчин второе место занял француз Арно Боволента. Его соотечественник Жонас Девусо стал третьим. Россиянин Игорь Омелин занял восьмое место, Семен Денщиков завершил выступление на стадии 1/8 финала, а Кирилл Гладков — в квалификации.
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