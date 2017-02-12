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12 февраля 2017, 15:11 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Словенская горнолыжница Штухец стала чемпионкой мира в скоростном спуске

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Словенская горнолыжница Илька Штухец победила в скоростном спуске на чемпионате мира, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. Она показала время 1 минута 32,85 секунды.

Второй стала Штефани Венье из Австрии (0,4 секунды отставания), бронза у американки Линдси Вонн (+0,45).

Россиянка Александра Прокофьева заняла 27-е место (+2,61).
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