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12 февраля 2017, 10:31 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Летающий лыжник Камиль Стох победил на этапе Кубка мира в Саппоро

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Поляк Камиль Стох занял первое место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Саппоро (Япония).

Стох набрал 262,7 балла. Второе место у немца Андреаса Веллингера (255,3). На третьей строчке Стефан Крафт из Австрии (249,6).

Лучшим из россиян стал Денис Корнилов, занявший 18-е место (187,5). Алексей Ромашов — 25-й (161,9), Евгений Климов — 42-й (67,5).
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