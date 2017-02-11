Курашов заявил, что ожидал подиума Кубка мира от сборной РФ по ски-кроссу
Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что ожидал от сборной России по
ски-кроссу завоеванных медалей на этапах Кубка мира.
В субботу 21-летний Игорь Омелин занял третье место в
«Игорь большой молодец. Мы ждали медали в
Глава ФФР отметил, что в целом он доволен работой сборной команды.
«У меня было турне: я был в Канаде, Америке, Корее. Посмотрел на наши команды по могулу, акробатике, слоупстайлу,
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