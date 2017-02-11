Курашов заявил, что ожидал подиума Кубка мира от сборной РФ по ски-кроссу

В субботу 21-летний Игорь Омелин занял третье место в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Швеции.

«Игорь большой молодец. Мы ждали медали в ски-кроссе, потому что команда у нас молодая, она мне нравится. Нравится и работа молодого тренерского штаба, и работа молодых спортсменов. Я ждал, что в этом сезоне мы будем стоять на подиуме и надеюсь, что это не последний раз в этом сезоне. Игорь — молодец», — сказал Курашов по телефону.

Глава ФФР отметил, что в целом он доволен работой сборной команды.