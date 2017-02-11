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11 февраля 2017, 21:17 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Курашов заявил, что ожидал подиума Кубка мира от сборной РФ по ски-кроссу

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что ожидал от сборной России по ски-кроссу завоеванных медалей на этапах Кубка мира.

В субботу 21-летний Игорь Омелин занял третье место в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Швеции.

«Игорь большой молодец. Мы ждали медали в ски-кроссе, потому что команда у нас молодая, она мне нравится. Нравится и работа молодого тренерского штаба, и работа молодых спортсменов. Я ждал, что в этом сезоне мы будем стоять на подиуме и надеюсь, что это не последний раз в этом сезоне. Игорь — молодец», — сказал Курашов по телефону.

Глава ФФР отметил, что в целом он доволен работой сборной команды.

«У меня было турне: я был в Канаде, Америке, Корее. Посмотрел на наши команды по могулу, акробатике, слоупстайлу, хаф-пайпу, последил за соревнованиями. Достаточно плодотворно было. Общее впечатление по работе с командой положительное, я остался доволен тем, как работают команды. Где-то мы изменили подходы и это дает свои плоды», — резюмировал он.
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