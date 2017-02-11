10 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» в Самаре
В субботу, 11 февраля, по всей России был дан старт массовой лыжной гонке «Лыжня России».
В Самарской области центральной точкой проведения «Лыжни России» стала спортивная база «Чайка» в областной столице.
На старт в Самаре вышли около 10 тыс. человек. В полдень состоялись забег среди детей на 500 м и массовый забег на 2018 м. Стартовый городок едва вмещал всех желающих, а сам старт массового забега растянулся на пятнадцать минут.
По завершении любительской гонки стартовали те, кто собирался показать высокий результат и вести борьбу за победу. Лыжники были поделены на разные категории по половозрастному признаку.
Друг за другом стартовали юниоры — спортсмены от 16 лет и старше, взрослые лыжники и ветераны, самому старшему из которых, Ивану Комарову из Самары — 77 лет.
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