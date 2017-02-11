10 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» в Самаре

В Самарской области центральной точкой проведения «Лыжни России» стала спортивная база «Чайка» в областной столице.

На старт в Самаре вышли около 10 тыс. человек. В полдень состоялись забег среди детей на 500 м и массовый забег на 2018 м. Стартовый городок едва вмещал всех желающих, а сам старт массового забега растянулся на пятнадцать минут.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-107442987_52"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?139"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-107442987_52", -107442987, 52, '9IS1vV5QloxVFi3qGHEkFn7NGCRX', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По завершении любительской гонки стартовали те, кто собирался показать высокий результат и вести борьбу за победу. Лыжники были поделены на разные категории по половозрастному признаку.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_70881585_2435"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?139"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_70881585_2435", 70881585, 2435, 'lJJ_u4O-CcIRkKV-ELEDT5r5nqWS', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Друг за другом стартовали юниоры — спортсмены от 16 лет и старше, взрослые лыжники и ветераны, самому старшему из которых, Ивану Комарову из Самары — 77 лет.