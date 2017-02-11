В Волгограде прошла «Лыжня России»
Сегодня состоялись традиционные Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017».
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В этом году погода не подвела участников соревнований. Небольшой мягкий морозец, падающий снег… Что еще нужно для хорошего настроения
На трассу, проложенную недалеко от усадьбы «Сосновый бор», вышли несколько тысяч человек: среди них и те, кто лишь в первый раз встал на лыжи, и те, кто катается на профессиональном уровне.
Поддержать участников соревнования приехали наши олимпийские чемпионы. Елена Слесаренко приехала на мероприятие со своей семьей, а Татьяна Лебедева и вовсе вышла на старт и прошла всю дистанцию в массовом старте.
Перед началом соревнований наши олимпийки тепло поприветствовали участников и пожелали им зарядиться бодростью и энергией. Ну, а атмосфера спортивного праздника не оставила никого равнодушным.
Для зрителей будут организованы зимние игры и конкурсы, болельщиков угощали горячим чаем, а веселая бодрая музыка создавала всем хорошее настроение.
Напомним, что «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. В этом году 74 региона Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном празднике.
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