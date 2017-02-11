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11 февраля 2017, 15:18 | Зимние: Лыжный спорт | IrkutskMedia.ru

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в Приангарье сегодня, 11 февраля

Более 13-ти тысяч человек приняли участие в соревнованиях.

XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоялась на лыжной базе аграрного университета в поселке Молодежный Иркутского района сегодня, 11 февраля.

В соревнованиях приняли участие более 13-ти тысяч человек. В гонке на 10 км среди мужчин победу отпраздновал Евгений Иванчено. Второе место занял Антон Мельников. Третьим стал Александр Томилов. В аналогичной гонке среди женщин победила Надежда Шуняева. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялась Елизавета Тюрина.

Тройку лучших замкнула Людмила Дасаева. Победители и призеры соревнований получили дипломы и медали, сообщает ИА IrkutskMedia.
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