Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в Приангарье сегодня, 11 февраля

XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоялась на лыжной базе аграрного университета в поселке Молодежный Иркутского района сегодня, 11 февраля.

В соревнованиях приняли участие более 13-ти тысяч человек. В гонке на 10 км среди мужчин победу отпраздновал Евгений Иванчено. Второе место занял Антон Мельников. Третьим стал Александр Томилов. В аналогичной гонке среди женщин победила Надежда Шуняева. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялась Елизавета Тюрина.

Тройку лучших замкнула Людмила Дасаева. Победители и призеры соревнований получили дипломы и медали, сообщает ИА IrkutskMedia.